Боец ВС РФ рассказал о спасении раненых с помощью дрона с тепловизором Российских военных спасли спустя 20 часов поисков благодаря беспилотнику

Москва27 авг Вести.Группу российских военнослужащих удалось найти и эвакуировать с помощью разведывательного беспилотника с тепловизором. Об этом ТАСС рассказал ветеран боевых действий, награжденный медалью "За храбрость", Эльдар Шарипов.

По его словам, к нему обратился замкомандира 1430-го полка после того, как боевая группа пропала во время выполнения боевой задачи на запорожском направлении.

Группа эвакуации их не нашла. С помощью разведывательного дрона мы искали бойцов 20 часов и смогли найти уже ночью с применением тепловизора рассказал Шарипов

Он пояснил, что раненые бойцы укрылись возле разбитой техники. Для маскировки они использовали остатки деревьев и ветки. После их обнаружения к месту направили группу, которая эвакуировала бойцов.

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