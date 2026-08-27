Москва27 авгВести.Группу российских военнослужащих удалось найти и эвакуировать с помощью разведывательного беспилотника с тепловизором. Об этом ТАСС рассказал ветеран боевых действий, награжденный медалью "За храбрость", Эльдар Шарипов.
По его словам, к нему обратился замкомандира 1430-го полка после того, как боевая группа пропала во время выполнения боевой задачи на запорожском направлении.
Группа эвакуации их не нашла. С помощью разведывательного дрона мы искали бойцов 20 часов и смогли найти уже ночью с применением тепловизорарассказал Шарипов
Он пояснил, что раненые бойцы укрылись возле разбитой техники. Для маскировки они использовали остатки деревьев и ветки. После их обнаружения к месту направили группу, которая эвакуировала бойцов.
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