Москва10 авгВести.Старший стрелок российских Вооруженных сил ефрейтор Александр Ильин в зоне специальной военной операции успешно отразил две атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Ильин, оперативно оценив обстановку, первым открыл огонь и вынудил противника залечь.
В ходе выполнения боевой задачи ефрейтор Ильин в одиночку отбил две контратаки ВСУ. Ранним утром противник предпринял контратаку силами до двух групп по два человека, пытаясь скрытно сблизиться и зайти с разных направленийрассказали в ведомстве
Подчеркивается, что ефрейтор не давал группам украинских боевиков вычислить себя и корректировал удары российских FPV-дронов.
Ранее технический специалист группировки войск "Север" с позывным Ворон отметил, что военнослужащие ВС РФ смогли восстановить более 170 трофейных дронов Vampire за полтора года и успешно используют их против ВСУ.