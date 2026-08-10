Российский боец в одиночку отразил две контратаки ВСУ

Боец ВС РФ в одиночку отбил две контратаки ВСУ Российский боец в одиночку отразил две контратаки ВСУ

Москва10 авг Вести.Старший стрелок российских Вооруженных сил ефрейтор Александр Ильин в зоне специальной военной операции успешно отразил две атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ильин, оперативно оценив обстановку, первым открыл огонь и вынудил противника залечь.

В ходе выполнения боевой задачи ефрейтор Ильин в одиночку отбил две контратаки ВСУ. Ранним утром противник предпринял контратаку силами до двух групп по два человека, пытаясь скрытно сблизиться и зайти с разных направлений рассказали в ведомстве

Подчеркивается, что ефрейтор не давал группам украинских боевиков вычислить себя и корректировал удары российских FPV-дронов.

Ранее технический специалист группировки войск "Север" с позывным Ворон отметил, что военнослужащие ВС РФ смогли восстановить более 170 трофейных дронов Vampire за полтора года и успешно используют их против ВСУ.