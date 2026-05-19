Российский боец рассказал о бое с военными ВСУ на кладбище Боец с позывным Дикий: отряд ВС РФ остановил продвижение ВСУ по кладбищу

Москва19 мая Вести.Бойцы Вооруженных сил России остановили продвижение украинских боевиков по кладбищу, рассказал РИА Новости ветеран специальной военной операции Александр Алейкин с позывным Дикий.

Собеседник агентства не уточнил место и время произошедших событий. При этом, отмечает РИА Новости, численность отряда Алейкина была меньше, чем количество наступающих украинских военных.

Диверсионно-разведывательная группа нападает с Харькова, 3 тысячи боевиков ВСУ зашли через кладбище. Мы сразу же ставим два-три пулемета, пять АГС-17 и начинаем "поливать", просто "закошмарили" всех украинских боевиков рассказал Алейкин

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области ликвидировали часть спецподразделения беспилотных систем Службы безопасности Украины "Альфа".