Эксперт рассказал о применении БПЛА при освобождении Красноподолья в ДНР Ветеран СВО: применение БПЛА позволяет избегать прямого боестолкновения с ВСУ

Москва19 авг Вести.Подразделения 110-й гвардейской бригады 51-й армии из группировки войск "Центр" установили контроль над донецким селом Красноподолье в ДНР. В ходе боевой операции российские разведчики выявили огневые точки и ликвидировали их атаками ударных дронов. Также сработал элемент неожиданности, заявил ИС "Вести" президент фонда "Герои наших дней", ветеран СВО Александр Ос.

По его словам, активное использование беспилотных тактик позволяет избегать прямого боестолкновения с ВСУ.

Операторы дронов - те, кто ведет бойцов, и те, кто бьет дроны-камикадзе - стараются выбить врага еще до прямого контакта. Тактик много, в эфире о них не говорят, чтобы сохранить элемент неожиданности сказал Ос

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике (ДНР) 18 августа.

Ветераны СВО могут стать наставниками для изобретателей дронов и оружия.