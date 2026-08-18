Москва18 авгВести.Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, Ореховатка перешла под контроль российской армии в результате решительных действий подразделений группировки войск "Юг".
Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении
В Минобороны уточнили, что населенный пункт Красноподолье был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
В понедельник, 17 августа, МО РФ сообщало, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Андреевская община в Донецкой Народной Республике и Новосолошино в Запорожской области.