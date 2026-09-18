Российская армия освободила Золотой Колодезь и Веролюбовку в ДНР Российские военные освободили Золотой Колодезь и Веролюбовку в ДНР

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Золотой Колодезь и Веролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает министерство обороны России.

Золотой Колодезь освобожден подразделениями группировки "Центр". Потери украинских формирований на данном направлении в период с 12 по 18 сентября составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Солдаты "Южной" группировки освободили Веролюбовку. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 141 автомобиль и 10 орудий.

На прошлой неделе российская армия освободила восемь населенных пунктов. На этой неделе освобождено пять населенных пунктов и установлен контроль еще над пятью.