Москва20 авгВести.Российская армия освободила населенные пункты Николайполье и Матяшево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что Николайполье было освобождено силами подразделений "Южной" группировки войск, Матяшево – силами "Центра".
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики... В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении МО РФ
Накануне Вооруженные силы (ВС) РФ освободили поселок Водянское в ДНР.