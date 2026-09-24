12:37 24 сентября 2026Денис Аль-ЮсифиСиловые структурыРоссийские войска освободили Доброполье в ДНРМинобороны: ВС РФ освободили Доброполье в ДНРСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква24 сенВести.Вооруженные силы РФ освободили Доброполье в ДНР, сообщило Минобороны.Читайте такжеВооруженные силы РФ освободили Анновку в ДНР12:08 25 авгРоссийские войска освободили Кучеров Яр в ДНР12:24 24 авгМинобороны: ВС РФ освободили Першомарьевку в ДНР12:10 16 авгМинобороны: ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР11:42 14 авгВС РФ освободили Пискуновку в ДНР12:37 2 июлВС РФ освободили Малиновку в ДНР12:11 30 июнВС РФ освободили Юрковку в ДНР12:09 19 июнВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР12:24 18 июнСиловые структурыНовости МинобороныСпецоперация РоссииРоссияВС РФ / Вооруженные силы РФМинобороны РФНовые регионыДонецкая Народная Республика (ДНР)СВО / спецоперация24.09.2026