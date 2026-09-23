МО: военные РФ расширили кольцо окружения на северо-западе Доброполья Минобороны: ВС РФ расширили кольцо окружения на северо-западе Доброполья

Москва23 сен Вести.Военнослужащие группировки российских войск "Центр" при наступлении в Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части населенного пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города сообщили в МО РФ

В сообщении также отмечается, что штурмовики группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований противника, блокированных в западной и восточной частях города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Доброполья усложнит снабжение украинской армии в Краматорско-Славянской агломерации.