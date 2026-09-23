Пушилин: взятие Доброполья усложнит снабжение ВСУ в Краматорске и Славянске Пушилин: освобождение Доброполья подорвет снабжение ВСУ в Славянске, Краматорске

Москва23 сен Вести.Освобождение Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) усложнит снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в краматорско-славянской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Через Доброполье проходит основная артерия снабжения краматорско-славянской агломерации со стороны Днепропетровской области. Освобождение этого населенного пункта создаст для противника существенные осложнения выстраивания логистики на этом направлении, будь это подвоз боеприпасов и провизии, возможности ротации, вывоз раненых и прочее приводит ТАСС слова Пушилина

Минобороны сообщило 22 сентября, что российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье и развивают наступление в направлении Александровки в ДНР.