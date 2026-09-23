Москва23 сен Вести.Российские военные продолжают уверенное продвижение в городе Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, оперативная обстановка остается напряженной.

Мы видим сейчас на разных участках ситуацию, то есть вот достаточно большое по количеству освобожденных населенных пунктов на прошлой неделе. Это и вот все, что происходит в районе Доброполья. Для нас это сейчас важно, и там мы видим и бои в самом Доброполье, которые продолжаются, но опять же наши ребята успешно там двигаются, там и уверенно двигаются. Не так быстро, как хотелось бы со стороны это наблюдать, но по факту это, конечно же, там огромное количество беспилотников