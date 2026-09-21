Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ вдоль границ ДНР и Днепропетровской области Пушилин: ВС РФ продвигаются вдоль границ ДНР и Днепропетровской области

Москва21 сен Вести.В населенном пункте Сергеевка идут боестолкновения. Здесь российские военнослужащие развивают успех, продвигаясь вдоль административной границы ДНР и Днепропетровской области. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Идут боестолкновения в населенном пункте Сергеевка, где наши военнослужащие развивают свой успех, продвигаясь вдоль административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области. А с освобождением Гулево наши бойцы сформируют северный фланг для охвата Сергеевки заявил Пушилин

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Грузское, Райское, Рубежное, Анновка, Красноподолье, Матяшево в ДНР и Райполе в Днепропетровской области.