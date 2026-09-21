Москва21 сенВести.Вооруженные силы РФ продвигаются вдоль канала Северский Донец-Донбасс, а также ведут боестолкновения на подступах к Славянску и Николаевке. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что на Славянско-Краснолиманском участке фронта противник оказывает серьезное сопротивление.
На Славянско-Краснолиманском участке фронта… продолжаются боестолкновения на подступах к Славянску и Николаевке. В общем, противник очень серьезно упирается, там, там есть где противнику еще закрепиться, там, где есть продвигаться. Также наши бойцы продвигаются вдоль канала Северский Донец-Донбассзаявил глава региона
Ранее Пушилин рассказал, как в ДНР оказывают помощь людям, эвакуированным из освобожденных районов. Он уточнил, что их обеспечивают всем необходимым.