Пушилин: более 5 тыс. продуктовых и гигиенических наборов переданы в ДНР В ДНР продолжают оказывать помощь эвакуированным из освобожденных районов

Москва21 сен Вести.В Донецкой Народной Республике продолжают оказывать помощь эвакуированным из освобожденных районов. Так, свыше 5 тыс. продуктовых и гигиенических наборов переданы Народным фронтом в пункты временного размещения (ПВР) с начала года. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, граждане, вынужденно покинувшие свои дома, часто приезжают практически без вещей, поэтому их обеспечивают всем необходимым.

С начала года только активисты Народного фронта доставили в ПВР около 5 тысяч продуктовых и гигиенических наборов, более 3 тысяч литров средств бытовой химии, свыше 13 тысяч тонн воды и соков отметил глава ДНР в мессенджере МАХ

Пушилин добавил, что особое внимание уделяют детям и пожилым людям, им оказывают необходимую поддержку. В помощи таким людям задействованы также муниципалитеты.