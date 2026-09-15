Москва15 сенВести.Некоторые жители освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) отказываются покидать свои дома, несмотря на масштабные разрушения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT.
По его словам, такая ситуация наблюдается практически в каждом освобожденном населенном пункте.
К сожалению, не все хотят покидать свои дома. Практически в каждом населенном пункте, который мы освобождаем, остается какая-то часть жителей, которые отказываются переезжать в пункты временного размещениярассказал Пушилин
Глава ДНР отметил, что чаще всего от переезда отказываются пожилые люди, которые прожили в этих населенных пунктах всю жизнь.
Власти в таких случаях должны обеспечивать оставшихся жителей всем необходимым, восстанавливать их документы, а также возобновлять выплату пенсий и пособий, добавил Пушилин.
Ранее глава республики объяснил путаницу с освобождением Веселого в ДНР.