Пушилин отметил, что некоторые жители ДНР не хотят уезжать из разрушенных домов Пушилин: некоторые жители ДНР отказываются покидать дома, несмотря на разрушения

Москва15 сен Вести.Некоторые жители освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) отказываются покидать свои дома, несмотря на масштабные разрушения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT.

По его словам, такая ситуация наблюдается практически в каждом освобожденном населенном пункте.

К сожалению, не все хотят покидать свои дома. Практически в каждом населенном пункте, который мы освобождаем, остается какая-то часть жителей, которые отказываются переезжать в пункты временного размещения рассказал Пушилин

Глава ДНР отметил, что чаще всего от переезда отказываются пожилые люди, которые прожили в этих населенных пунктах всю жизнь.

Власти в таких случаях должны обеспечивать оставшихся жителей всем необходимым, восстанавливать их документы, а также возобновлять выплату пенсий и пособий, добавил Пушилин.

Ранее глава республики объяснил путаницу с освобождением Веселого в ДНР.