Пушилин заявил, что 9 лет Донбасс держался на характере местных жителей Пушилин: с 2014 по 2022 год Донбасс держался на характере местных жителей

Москва29 авг Вести.С 2014 по 2022 год Донбасс выживал благодаря характеру местных жителей. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Мы осознали для себя, что должны совмещать все и успевать заниматься абсолютно всем. Причем и вопросами достаточно тяжелыми, вопросами обеспечения безопасности. Именно поэтому с 2014 года кто-то взял в руки оружие, кто-то остался стоять у станка, за рулем автобусов, кто-то учит, кто-то лечит, каждый на своем месте. И с 2014 года все это продолжается… У нас изначально появилась возможность дождаться 2022 года, когда мы стали снова частью страны. Вот этот период нужно было продержаться. И тут, действительно, за счет только характера всех нас, жителей Донбасса, это получилось сделать сказал Пушилин

Глава ДНР заявил, что необходимо строить жилье, готовиться к отопительному сезону, а также заниматься общественными пространствами и учебными заведениями, несмотря на обстрелы.