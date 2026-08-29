Москва29 авгВести.С 2014 по 2022 год Донбасс выживал благодаря характеру местных жителей. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Мы осознали для себя, что должны совмещать все и успевать заниматься абсолютно всем. Причем и вопросами достаточно тяжелыми, вопросами обеспечения безопасности. Именно поэтому с 2014 года кто-то взял в руки оружие, кто-то остался стоять у станка, за рулем автобусов, кто-то учит, кто-то лечит, каждый на своем месте. И с 2014 года все это продолжается… У нас изначально появилась возможность дождаться 2022 года, когда мы стали снова частью страны. Вот этот период нужно было продержаться. И тут, действительно, за счет только характера всех нас, жителей Донбасса, это получилось сделатьсказал Пушилин
Глава ДНР заявил, что необходимо строить жилье, готовиться к отопительному сезону, а также заниматься общественными пространствами и учебными заведениями, несмотря на обстрелы.
Это залог того, что у нас получается не просто выстоять, а у нас получается даже в таких условиях развиваться… Ну а сейчас, честно скажу, легче, потому что мы с этой проблемой, которая находится за линией соприкосновения, не один на один. С нами вся страна. Причем я говорю не только про саму линию фронта, я говорю и про все наши населенные пункты. За каждым населенным пунктом закреплен регион-шеф, идет четкое взаимодействие с Федеральным центром, идет системная работаотметил Пушилин