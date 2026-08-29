Москва29 авг Вести.Вопрос воды стал одним из самых сложных для Донецкой Народной Республики, после того, как противник устроил региону водную блокаду. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Если мы говорим о воде – это один из сложных вопросов, после того как противник устроил нам водную блокаду. Необходимо было предпринимать ряд шагов. Что-то мы успели, что-то, наверное, не все было готово, потому что помешали еще и погодные условия, три года практически засухи, бесснежные зимы. И, конечно, это очень серьезно отразилось на наших резервных водохранилищах, на наших водоемах, которые мы очень быстро выпили. Вот критическая ситуация была в конце лета прошлого года, но мы с нашими жителями, я считаю, выдержали эту ситуацию сказал Пушилин

Он отметил, что никто сложа руки не сидел и ничего не ждал: работали все советующие службы, профильные министерства и ведомства.

Безусловно, помогали и регионы-шефы. Если берем Донецк, то всего более 450 километров сетей было там заменено, но Москва очень серьезно помогла нам с цистернами, которые помогали развозить воду. Потому что у нас сейчас смешанная подача воды, она до сих пор сохраняется, но стало немного легче за счет погодных условий, за счет того, что с переброской мы справились в том плане, что были достроены водоводы необходимые… Безусловно, без каких-то пробелов не остается ситуация. Здесь помогают и волонтеры, здесь помогает и молодежка, потому что они здесь у нас, знаете, очень отзывчивые, потому что это ситуация, которая касается абсолютно всех. Поэтому такая комплексная работа сказал он

Ранее Пушилин заявил, что с 2014 по 2022 год Донбасс выживал благодаря характеру местных жителей.