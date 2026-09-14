Москва14 сенВести.На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) семь населенных пунктов с названием Веселое, и они все по очереди освобождаются российской армией. Так глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" объяснил путаницу с освобождением сел с одинаковым названием.
За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР: Новогришино и Веселое на красноармейско-добропольском направлении, сказал Пушилин.
К слову, населенный пункт Веселое вызвал некие вопросы, что уже в который раз освобождается данный населенный пункт. Но на самом деле все не так. На территории ДНР семь населенных пунктов с названием Веселое, и каждый из них проходит этап освобождения. Данный населенный пункт – это красноармейско-добропольское направлениеобъяснил глава ДНР
Денис Пушилин также сообщил, что российские войска продолжают охват Дружковки и ведут ожесточенные бои в Красном Лимане.