Пушилин: в ДНР 7 сел с названием Веселое и все по очереди освобождаются

Пушилин объяснил путаницу с освобождением Веселого в ДНР Пушилин: в ДНР 7 сел с названием Веселое и все по очереди освобождаются

Москва14 сен Вести.На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) семь населенных пунктов с названием Веселое, и они все по очереди освобождаются российской армией. Так глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" объяснил путаницу с освобождением сел с одинаковым названием.

За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР: Новогришино и Веселое на красноармейско-добропольском направлении, сказал Пушилин.

К слову, населенный пункт Веселое вызвал некие вопросы, что уже в который раз освобождается данный населенный пункт. Но на самом деле все не так. На территории ДНР семь населенных пунктов с названием Веселое, и каждый из них проходит этап освобождения. Данный населенный пункт – это красноармейско-добропольское направление объяснил глава ДНР

Денис Пушилин также сообщил, что российские войска продолжают охват Дружковки и ведут ожесточенные бои в Красном Лимане.