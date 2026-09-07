Пушилин: подготовка к отопительному сезону в ДНР идет по графику

Пушилин рассказал о подготовке к отопительному сезону в ДНР Пушилин: подготовка к отопительному сезону в ДНР идет по графику

Москва7 сен Вести.Подготовка к отопительному сезону в Донецкой Народной Республике идет по графику. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

Он уточнил, что к настоящему моменту около полутора тысяч объектов социальной сферы готовы к началу холодов.

В подготовке к отопительному сезону идем по графику, все намеченные планы выполняются, и сегодня порядка полутора тысяч объектов социальной сферы: больницы, школы, детские сады, спортивные, культурные учреждения готовы к началу холодов подчеркнул Пушилин

Глава республики также рассказал о ситуации на фронте.