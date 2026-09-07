Пушилин сообщил о планах по ремонту внутригородских дорог в ДНР Пушилин: увеличиваем объемы и переходим к ремонту внутригородских дорог в ДНР

Москва7 сен Вести.Муниципальные и региональные трассы в ДНР ремонтируются с опережением плана, поэтому власти намерены увеличить объемы работ и приступить к ремонту внутригородских и внутриквартальных проездов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам главы региона, ремонт внутригородских дорог – один из самых часто обсуждаемых вопросов при общении с жителями.

Поскольку муниципальные, региональные трассы мы ремонтируем с опережением плана, мы рассчитываем увеличить объемы и привести в порядок внутригородские, внутриквартальные проезды. Это очень важно для наших жителей. У меня практически каждый сход с жителями касается как раз вот этих вот моментов дорог именно уже внутриквартальных заявил Пушилин

Ранее Пушилин сообщил, что в этом году запланирован ремонт и восстановление 884 километров дорог в регионе.