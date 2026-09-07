Пушилин сообщил о действиях российской армии по охвату Алексеево-Дружковки Пушилин: ВС РФ ведут действия по охвату Алексеево-Дружковки

Москва7 сен Вести.На дружковско-краматорском направлении российские бойцы охватывают Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, российские войска продолжают планомерное продвижение на всех участках фронта, освобождая при этом территорию ДНР.

На дружковско-краматорском направлении, после установления контроля над Ижевкой и Куртовкой наши бойцы наступают дальше, охватывая и Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки. При этом наши расчеты беспилотников уже отрабатывают очень интенсивно по самой Дружковке сообщил Пушилин

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки восемь мирных жителей ДНР получили ранения в результате украинских атак.