За прошедшие сутки 8 мирных жителей ДНР пострадали в результате украинских атак

За сутки 8 мирных граждан пострадали в ДНР в результате вражеских атак За прошедшие сутки 8 мирных жителей ДНР пострадали в результате украинских атак

Москва7 сен Вести.За прошедшие сутки 8 мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщили военные следственные органы Следственного комитета (СК) РФ.

В результате многочисленных атак ударных БПЛА на автотранспорт и жилые кварталы Горловки ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Массированным ударам подверглись Куйбышевский район Донецка — там пострадали 2 человека, в том числе сотрудник МЧС России, а также жилой массив в Мариуполе и Каменка — ранения различной степени тяжести получили 2 мирных жителя.

Ко всему прочему, враг атаковал жилые кварталы Шахтерска, Макеевки и Волновахи, Тореза, Енакиево и Дебальцево.

Всего от обстрелов повреждения получили 8 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры, 6 легковых, 3 грузовых автомобиля, 2 электровоза и спецтехника.