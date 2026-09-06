В ДНР сообщили о последствиях обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки

ВСУ 13 раза атаковали населенные пункты ДНР за сутки, ранен мирный житель В ДНР сообщили о последствиях обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки

Москва6 сен Вести.За прошедшие сутки ВСУ 13 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов ранен мирный житель.

Поступили сведения о ранении гражданского лица говорится в сообщении управления в Telegram

Также поступили дополнительные сведения о ранении еще двух человек в Константиновке (3 сентября) и Горловке (4 сентября).

Кроме того, удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены 5 жилых домов, а также зафиксированы повреждения грузовых автомобилей.