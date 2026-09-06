Москва6 сенВести.За прошедшие сутки ВСУ 13 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов ранен мирный житель.
Поступили сведения о ранении гражданского лицаговорится в сообщении управления в Telegram
Также поступили дополнительные сведения о ранении еще двух человек в Константиновке (3 сентября) и Горловке (4 сентября).
Кроме того, удары привели к разрушениям гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждены 5 жилых домов, а также зафиксированы повреждения грузовых автомобилей.