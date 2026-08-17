За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один человек, 12 получили ранения ВСУ 26 раз обстреляли населенные пункты ДНР за сутки

Москва17 авг Вести.За прошедшие сутки ВСУ 26 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов погиб один человек, ранены 10 мирных жителей. Также пострадали двое сотрудников МЧС.

Поступили сведения о гибели одного и ранении десяти гражданских лиц, в том числе ребенка. Ранены два сотрудника МЧС России говорится в сообщении Управления в Telegram

Кроме того, поступила информация о ранении еще четверых мирных жителей во время обстрелов в предыдущие дни.

Повреждения получили два жилых дома, спецтехника спасателей, гражданская инфраструктура, а также несколько грузовых и легковых автомобилей.