Москва17 авгВести.За прошедшие сутки ВСУ 26 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов погиб один человек, ранены 10 мирных жителей. Также пострадали двое сотрудников МЧС.
Поступили сведения о гибели одного и ранении десяти гражданских лиц, в том числе ребенка. Ранены два сотрудника МЧС Россииговорится в сообщении Управления в Telegram
Кроме того, поступила информация о ранении еще четверых мирных жителей во время обстрелов в предыдущие дни.
Повреждения получили два жилых дома, спецтехника спасателей, гражданская инфраструктура, а также несколько грузовых и легковых автомобилей.