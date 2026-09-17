За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель

ВСУ 17 раз атаковали населенные пункты ДНР за сутки За сутки в ДНР в результате обстрелов погиб один мирный житель

Москва17 сен Вести.За прошедшие сутки ВСУ 17 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов погиб один мирный житель, 7 получили ранения.

Поступили сведения о гибели одного и ранении семи гражданских лиц говорится в сообщении управления в Telegram

Также повреждены 11 жилых домов, 7 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых и грузовых автомобилей.