За сутки в ДНР зафиксировано 24 обстрела, есть раненые

За сутки ВСУ 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР, есть пострадавшие За сутки в ДНР зафиксировано 24 обстрела, есть раненые

Москва28 авг Вести.За минувшие сутки украинские формирования 24 раза атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов пострадал один мирный житель.

Поступили сведения о ранении гражданского лица говорится в сообщении управления в Telegram

Также в результате атак ВСУ повреждены 2 жилых дома, спецтехника и 5 объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, поступила дополнительная информация о трех пострадавших: двое человек получили ранения 26 августа в Донецке и Ждановке, еще один — 25 августа в Константиновке.