Москва28 авгВести.За минувшие сутки украинские формирования 24 раза атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов пострадал один мирный житель.
Поступили сведения о ранении гражданского лицаговорится в сообщении управления в Telegram
Также в результате атак ВСУ повреждены 2 жилых дома, спецтехника и 5 объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, поступила дополнительная информация о трех пострадавших: двое человек получили ранения 26 августа в Донецке и Ждановке, еще один — 25 августа в Константиновке.