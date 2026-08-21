За сутки в ДНР в результате обстрелов пострадали трое

ВСУ 33 раза атаковали населенные пункты ДНР за сутки За сутки в ДНР в результате обстрелов пострадали трое

Москва21 авг Вести.За прошедшие сутки ВСУ 33 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов есть раненые.

Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц говорится в сообщении управления в Telegram-канале

Также повреждения получили 3 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых и грузовых автомобилей.