Москва21 авгВести.За прошедшие сутки ВСУ 33 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив различные боеприпасы. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате обстрелов есть раненые.
Поступили сведения о ранении трех гражданских лицговорится в сообщении управления в Telegram-канале
Также повреждения получили 3 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых и грузовых автомобилей.