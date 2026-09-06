Пожарный ранен при повторной атаке БПЛА в Донецке

В Донецке дрон ударил по сотрудникам МЧС, выехавшим к месту атаки БПЛА Пожарный ранен при повторной атаке БПЛА в Донецке

Москва6 сен Вести.Пожарный пострадал в результате атаки украинского дрона в Донецке, сообщили в ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике.

ЧП произошло днем в воскресенье, 6 сентября, в Куйбышевском районе города.

Днем вражеский дрон атаковал Куйбышевский район города. На место оперативно выехали огнеборцы. К сожалению, в результате повторного сброса ранение бедра и кисти получил пожарный говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Уточняется, что угрозы для жизни пострадавшего нет, сейчас он находится под наблюдением медиков.