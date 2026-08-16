Пожарные были атакованы БПЛА во время тушения огня в ДНР

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в ДНР Пожарные были атакованы БПЛА во время тушения огня в ДНР

Москва16 авг Вести.В Донецкой Народной Республике произошел еще один удар беспилотника Украины. На этот раз дрон атаковал пожарную машину во время тушения огня, сообщает республиканское МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из освобожденных населенных пунктов.

Во время ликвидации возгорания пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотника сказано в сообщении ведомства

Двое сотрудников МЧС после атаки почувствовали недомогание, обоих госпитализировали. В медицинском учреждении им оказывается помощь.

Пожарному автомобилю нанесен ущерб.