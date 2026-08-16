Москва16 авгВести.В Донецкой Народной Республике произошел еще один удар беспилотника Украины. На этот раз дрон атаковал пожарную машину во время тушения огня, сообщает республиканское МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел в одном из освобожденных населенных пунктов.
Во время ликвидации возгорания пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотникасказано в сообщении ведомства
Двое сотрудников МЧС после атаки почувствовали недомогание, обоих госпитализировали. В медицинском учреждении им оказывается помощь.
Пожарному автомобилю нанесен ущерб.