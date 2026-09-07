Москва7 сенВести.Российские войска завершают зачистку разрозненных подразделений украинской армии в Красном Лимане. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что в районе Николаевки происходят интенсивные боестолкновения.
А в Красном Лимане завершается зачистка от оставшихся разрозненных сил противника. Пока что противник еще оказывает сопротивлениесказал Пушилин
Ранее глава ДНР рассказал, что российские войска на дружковско-краматорском направлении охватывают Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки.