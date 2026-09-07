Москва7 сенВести.Группировка российских войск "Центр" ведет бои за Доброполье на красноармейско-добропольском участке, заявил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, город имеет важное значение для обороны украинских сил на этом направлении.
На красноармейско-добропольском участке группировка "Центр" ведет бои за Доброполье. Это у нас опорная точка обороны врага на этом направлении, поэтому она требует особого вниманиясказал Пушилин
Он также объяснил, что дает освобождение Никоноровки в Донецкой области. По словам главы ДНР, взятие под контроль этого населенного пункта открывает возможность выхода к Славянску.