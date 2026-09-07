Пушилин заявил, что взятие Никаноровки дает возможность выхода к Славянску Пушилин: освобождение Никаноровки открывает возможность выхода к Славянску

Москва7 сен Вести.Освобождение российскими военными населенного пункта Никаноровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) дает возможность выхода ВС РФ к Славянску. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава региона Денис Пушилин.

Глава региона отметил, что российские войска продолжают планомерное продвижение на всех участках фронта, освобождая территорию ДНР.

Славянско-краснолиманское направление – здесь группировки войск "Запад" и "Юг" планомерно осуществляют последовательный охват агломерации и с севера, и с востока. Освобождение Никаноровки открывает возможность для выхода наших подразделений к юго-восточным рубежам Славянска сказал Пушилин

Ранее Пушилин сообщил, что на дружковско-краматорском направлении российские бойцы охватывают Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки.