Кимаковский сообщил о боях в Доброполье с востока и юго-востока города Кимаковский: начались бои в Доброполье с востока и юго-востока

Москва6 сен Вести.Бои в населенном пункте Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) ведутся с востока и юго-востока, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на успехи ВС РФ на добропольском направлении.

Там ведутся уже бои южнее города, в городе (Доброполье. - Прим. ред.) с востока и юго-востока. И, что очень приятно, мы, скажем так, входим в те параметры территориальные, которые были, когда... серьезно продвинулись в сторону Золотого Колодезя . И вот сейчас мы не только доходим до параметров в сторону севера - мы очень серьезно этот выступ расширяем и в сторону Доброполья, то есть на запад, и в сторону Дружковки сказал Кимаковский

Он предположил, что с Добропольского выступа Вооруженные силы России могут зайти в населенный пункт Дружковка.

С этого выступа Добропольского, может быть, даже будет заход в сторону Дружковки скорее, чем с Алексеево-Дружковки с константиновского направления. Хотя и там у нас есть уже тоже нормальные успехи. Противник пробует просачиваться ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. – Прим. ред.) в сторону между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой пробует поддавливать, но тем не менее наши ребята очень хорошо уже закрепились на южных окраинах добавил советник главы ДНР

Также Кимаковский сообщил об "очень серьезных" боях между Николаевкой и Рай-Александровкой. Украинские боевики на данном направлении пытаются остановить продвижение группировки "Юг" Вооруженных сил России, однако у них это не выходит.