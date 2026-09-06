Москва6 сенВести.На донецком направлении между Николаевкой и Рай-Александровкой идут серьезные бои, ВС РФ доставляют противнику большие проблемы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
На этом участке действуют бойцы группировки войск "Юг".
Очень серьезные бои идут между Николаевкой и Рай Александровкой. Противник на этом направлении пробует останавливать группировку "Юг". Идут достаточно серьезные бои, но, насколько я понимаю, у него мало что получается. Почему? Потому что мы там уже наступаем со стороны гор… То есть мы уже находимся на доминирующих высотах и, соответственно, создаем противнику очень большие проблемырассказал Кимаковский
Ранее военкор Разин сообщил о продвижении ВС РФ к Славянску и Краматорску. По его словам, вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы ВС РФ.