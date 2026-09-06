Москва6 сен Вести.На донецком направлении между Николаевкой и Рай-Александровкой идут серьезные бои, ВС РФ доставляют противнику большие проблемы, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

На этом участке действуют бойцы группировки войск "Юг".

Очень серьезные бои идут между Николаевкой и Рай Александровкой. Противник на этом направлении пробует останавливать группировку "Юг". Идут достаточно серьезные бои, но, насколько я понимаю, у него мало что получается. Почему? Потому что мы там уже наступаем со стороны гор… То есть мы уже находимся на доминирующих высотах и, соответственно, создаем противнику очень большие проблемы