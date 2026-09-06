Москва6 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении испытывают большие проблемы с логистикой. На этом фоне в рядах украинских боевиков появляются дезертиры. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что ВСУ убивают своих истощенных беглецов с помощью дронов.

По радиоперехватам, это то, что последние разведчики докладывали на этом направлении (краснолиманском направлении. – Прим.ред.)… Там сейчас некоторые опорники противника и личный состав, который там находятся, испытывают очень большие проблемы с логистикой, соответственно, у них нет боеприпасов, воды в достаточном количестве. Люди находятся в крайнем истощении, и уже там наблюдается даже дезертирство, которое пресекается вот этим 3-им [армейским] корпусом. То есть они фактически этих людей убивают с помощью дронов, даже не стрелкового оружия сказал Кимаковский

Также советник главы ДНР сообщил об "очень серьезных" боях между Николаевкой и Рай-Александровкой. По его словам, ВСУ в населенных пунктах пытаются остановить продвижение группировки "Юг" Вооруженных сил России, однако у них это не выходит.