Москва6 сен Вести.Запад использует Украину для тестирования новых технологий и беспилотников в зоне боевых действий, однако в руках ВСУ дроны становятся оружием массового поражения и геноцида, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Украина использует новые технологии "направо и налево", не задумываясь о последствиях.

Они используют и стараются отрабатывать на этом театре военных действий новые технологии… И вот это меня знаете почему напрягает? Потому что это становится оружием массового поражения… То есть вот все, что касается беспилотья, сегодня это становится оружием геноцида в буквальном смысле этого слова. И оно применяется противником и направо, и налево сказал Кимаковский

Советник главы ДНР отметил, что Россия зеркально реагирует на удары Вооруженных сил Украины.

Мы в этом плане действуем интеллигентнее… Мы когда начинаем накрывать, то есть мы действуем зеркально. То есть мы не опережаем противника в том, чтобы поражать там социальную, экономическую инфраструктуру добавил он

Кроме того, Кимаковский сообщил, что "Купол Донбасса" стал одной из самых совершенных систем ПВО в мире. По его словам, система заметно эффективнее, чем "Железный купол" Израиля.