Кимаковский: "Купол Донбасса" стал одной из самых совершенных систем ПВО в мире

Кимаковский: "Железный купол" в сравнении с "Куполом Донбасса" — детский лепет Кимаковский: "Купол Донбасса" стал одной из самых совершенных систем ПВО в мире

Москва6 сен Вести."Железный купол" Израиля в сравнении с "Куполом Донбасса" — детский лепет, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он указал на превосходство системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике над израильским "Железным куполом", в том числе по процентному соотношению сбитых ракет.

"...Это даже показала мировая практика в работе Ирана против Израиля - что "купол" Израиля, как они ни заявляли, что он крутой, по отношению к "Куполу Донбасса", скажем так, это детский лепет. Я не скажу, что там совсем все плохо, но я считаю, что на сегодня, и вы это прямо подчеркнули, "Купол Донбасса" — одна из самых совершенных систем противовоздушной обороны в мире. И наш опыт будет изучаться десятилетиями и после окончания этой войны сказал Кимаковский

За прошедшие сутки над территорией ДНР система "Купол Донбасса" и мобильные огневые группы ликвидировали 18 беспилотников ВСУ, целью которых была гражданская инфраструктура.