Москва10 авг Вести.Украинские боевики целенаправленно атакуют гражданские автомобили, поскольку киевскому режиму не нужно мирное население Донбасса, а нужна лишь территория и инфраструктура. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Советник главы ДНР подчеркнул, что мировоззрение русскоговорящих жителей ЛНР и ДНР противоречит нацистской идеологии киевского режима, поэтому ВСУ и атакуют гражданскую инфраструктуру.

Противник вот именно охотится, вот прямо такое ощущение, что охотится именно за гражданскими машинами. Вот у меня вот такие последние наблюдения вот этой недели… Украине в нынешнем виде граждане, которые жили на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, они были не нужны. Им была нужна территория с инфраструктурой, с полезными ископаемыми, которые есть на этой территории. А люди не нужны. И вот они этими вот как раз вылазками, вот этими выходками, отработкой этих технологий на гражданской [инфраструктуре], они показывают еще раз, что мирное население им не нужно. Почему? Потому что оно русскоязычное, оно поддерживает русскую культуру. Это противоречит фашистской, нацистской идеологии, которая на Украине. Поэтому они и бьют по мирному населению заявил Кимаковский

Ранее Кимаковский заявил, что Украины в том виде, какой она была раньше, не будет существовать никогда.