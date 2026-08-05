Советник главы ДНР: Украина никогда не будет существовать в прежнем виде Советник главы ДНР Кимаковский: Украины в прежнем виде уже никогда не будет

Москва5 авг Вести.Украины в том виде, какой она была раньше, не будет существовать никогда, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он прокомментировал недавние оскорбительные высказывания нового главкома Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого о жителях Донбасса. По словам Драпатого, большая часть из них - это "криминальные элементы", не желающие работать и украинизироваться.