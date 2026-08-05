Москва5 авгВести.Украины в том виде, какой она была раньше, не будет существовать никогда, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Он прокомментировал недавние оскорбительные высказывания нового главкома Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого о жителях Донбасса. По словам Драпатого, большая часть из них - это "криминальные элементы", не желающие работать и украинизироваться.
Эта проблема тянется еще с давних времен, еще даже до военно-гражданского конфликта, который начался в 2014 году. Все время западная Украина, центральная Украина обвиняли Донбасс… Но я здесь могу сказать, что Донбасс и вся восточная Украина были основными регионами, которые создавали ВВП той Украины, которой уже фактически нет, и в таком виде, в котором она была, существовать уже никогда не будетотметил Игорь Кимаковский