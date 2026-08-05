Москва5 авг Вести.В противовес заявлениям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о криминальности жителей Донецкой Народной Республики стоит вспомнить о выдающихся людях из региона — именно их труд помогает восстанавливать территорию. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на успехи региона в области радиоэлектроники, медицины и культуры.

Давайте поговорим о нашей истории, о нашей культуре и будем рассказывать, что мы не преступный регион — мы регион спортивный, культурный, промышленный. И мы регион русский — один из самых русских регионов. И я никаким подонкам не дам шанса нас порочить заявил Кимаковский

Он предложил показывать зарисовки о современном о современном Донбассе.

Когда они обстреливали наш ботанический сад, возле ботанического сада рванули цистерны с аммиаком, а наши женщины сохранили этот ботанический сад. И я вас всех приглашаю, даже этого, я извиняюсь за выражение, подонка Драпатого приглашаю в наш ботанический сад, в котором сохранены все розы и все подвиды роз, гибриды, которые выращивались на Донбассе с 1970-х годов. И покажу, как восстанавливается промышленность, как мы хлеб собираем на Донбассе заключил он

Ранее Драпатый назвал жителей Донбасса "криминальным элементом". По его мнению, в регионе уделялось недостаточно внимания "украинизации", что и привело к текущим результатам.