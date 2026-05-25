В ДНР предложили внедрять новые подходы для действий на поле боя Кимаковский: назрела необходимость нового подхода к полю боя

Москва25 мая Вести.Российским военным следует внедрить новый подход к технологиям на поле боя, сообщил для ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Сегодня уже назрела проблема нового подхода к полю боя как таковому. Здесь я раскрывать ничего не буду, но как инженер кибернетики, как человек, который понимает немножко в геофизике, в том числе и поле боя, назрели определенные, скажем так, изменения и внедрения новых подходов. Все технологии, которые нам нужны, есть. Сегодня нужны только определенные волевые решения и правильное скрепление военно-гражданского сектора во всех смыслах этого слова полагает он

Кимаковский объяснил, что военно-гражданская компонента заключается в том, "чтобы военные начали больше гражданских понимать, а гражданские - больше военных".

Это сплочение даст правильный синергетический эффект по наращиванию высокотехнологичного оружия, высокотехнологичной компоненты в нашей армии. У нас сегодня все технологии есть. Теперь нужны правильные организационные формы, некоторые решения и усиление роли учебных центров не только в обучении личного состава, но и в контроле за эффективностью работы беспилотных наших отрядов отметил он

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО нейтрализовали 33 беспилотника Вооруженных сил Украины за 12 часов.