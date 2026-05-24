Москва24 маяВести.Российская противовоздушная оборона нейтрализовала 33 беспилотника вооруженных сил Украины за 12 часов, сообщило Минобороны России.
БПЛА противника сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями.
С 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типанаписало оборонное ведомство в мессенджере MAX
Ранее российская ПВО сбила 11 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областями и Краснодарским краем.