МО РФ: ПВО уничтожила 41 беспилотник ВСУ за шесть часов

Москва22 мая Вести.Российская противовоздушная оборона сбила 41 беспилотник вооруженных сил Украины за шесть часов, сообщило Минобороны России.

БПЛА противника уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также Республикой Крым.

22 мая в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Ранее МО РФ сообщало о нейтрализации 196 беспилотников ВСУ над российскими регионами за восемь часов.