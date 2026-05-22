Москва22 маяВести.Российская противовоздушная оборона сбила 41 беспилотник вооруженных сил Украины за шесть часов, сообщило Минобороны России.
БПЛА противника уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также Республикой Крым.
22 мая в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Ранее МО РФ сообщало о нейтрализации 196 беспилотников ВСУ над российскими регионами за восемь часов.