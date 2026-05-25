Москва25 мая Вести.ВС РФ отбили пять контратак ВСУ на краснолиманском фронте, сообщил в интервью ИС "Вести" советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС РФ улучшили позиции от харьковского до краснолиманского направлений.

Вот как раз бойцы группировки "Запад" у Красной машины на эти выходные совершили такой очень хороший подвиг. На краснолиманском направлении противник пробовал атаковать с флангов, но наши ведут очень хорошие активные боевые действия в районе Светогорска. И вот противник только за выходные, вот как раз в те дни, когда в Старобельске случились вот эти трагические события, противник предпринял на группировку "Запад" пять контратак. И в этих контратаках было подбито более 15 машин, одна БМП Брэдли. И только за одну атаку противник потерял больше 80 человек. По предположению, это попытки были предприняты третьим корпусом Нацгвардии Украины. Это люди Билецкого (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). И вот пять контратак было отбито