В ДНР система "Купол Донбасса" сбила 18 беспилотников за сутки

В ДНР за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников В ДНР система "Купол Донбасса" сбила 18 беспилотников за сутки

Москва6 сен Вести.За минувшие сутки над территорией Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" и мобильные огневые группы ликвидировали 18 беспилотников ВСУ, целью которых была гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 18 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры написал Денис Пушилин

Информация о последствиях уточняется. На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.