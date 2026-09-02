В ДНР система "Купол Донбасса" сбила 11 дронов за сутки

За сутки над ДНР ликвидированы 11 беспилотников В ДНР система "Купол Донбасса" сбила 11 дронов за сутки

Москва2 сен Вести.Над территорией Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" и мобильные огневые группы ликвидировали 11 украинских беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожено 11 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры написал Денис Пушилин

На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.