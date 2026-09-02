Москва2 сенВести.Над территорией Донецкой Народной Республики система "Купол Донбасса" и мобильные огневые группы ликвидировали 11 украинских беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере MAX.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожено 11 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктурынаписал Денис Пушилин
На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Информация о последствиях уточняется.