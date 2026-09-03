Москва3 сенВести.За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой система "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами уничтожила 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Отмечается, что все дроны были направлены на поражение объектов гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожено 11 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктурынаписал Денис Пушилин
На местах работают сотрудники оперативных служб.