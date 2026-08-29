За прошедшие сутки в ДНР военнослужащие сбили 9 украинских дронов

За сутки в ДНР уничтожено 9 украинских дронов За прошедшие сутки в ДНР военнослужащие сбили 9 украинских дронов

Москва29 авг Вести.За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами было обнаружено и уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Уничтожены 9 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, ночью 29 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.