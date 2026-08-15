За сутки над территорией ДНР уничтожено 20 украинских дронов

За сутки в ДНР уничтожено 20 украинских беспилотников За сутки над территорией ДНР уничтожено 20 украинских дронов

Москва15 авг Вести.За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено 20 украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 20 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры – написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.