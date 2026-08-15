Москва15 авгВести.За прошедшие сутки над территорией ДНР уничтожено 20 украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 20 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктуры –написал он в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.