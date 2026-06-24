Собянин: 20 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток

Расчеты ПВО уничтожили 20 украинских дронов на подлете к Москве за день Собянин: 20 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток

Москва24 июн Вести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уведомление опубликовано в 21.25 на платформе MAX.

Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны написал Сергей Собянин

Таким образом, с начала суток противовоздушная оборона ликвидировала уже 20 дронов, пытавшихся атаковать Москву.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.