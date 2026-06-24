Москва24 июнВести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уведомление опубликовано в 21.25 на платформе MAX.
Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Миноборонынаписал Сергей Собянин
Таким образом, с начала суток противовоздушная оборона ликвидировала уже 20 дронов, пытавшихся атаковать Москву.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.